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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب المانجا .. طارق عبد العزيز : عادل إمام زعقلي في التليفون

الزعيم عادل امام
الزعيم عادل امام

قال الفنان طارق عبد العزيز؛ إنه بعد فيلم "فيلم ثقافي" و أصحاب ولا بيزنس  قام بتمثيل فيلم كيمو وأنتيمو مع الفنان والمطرب الراحل عامر منيب،  ثم بعد ذلك شارك في فيلم سيب وأنا أسيب.

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أضاف عبد العزيز خلال برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أن الفنان عادل امام  قام بالاتصال به" وقال أنا عادل إمام  قولي أنت بتاكل المانجا إزاي" في مسلسل كناريا وشركاه لإسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور عكاشة.

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أوضح عبد العزيز أنه الآن يقوم بعمل بيزنس لأن الأعمال الفنية التي تعرض عليه دون المستوى؛" وعلق "انا أهم شيء عندي أولادي ".

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