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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة سيدة وإصابة نجلتها في حادث سير بالشيخ زويد

احدي المستشفيات المركزية
احدي المستشفيات المركزية بمحافظة شمال سيناء

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت ابنتها صدمتهما سيارة مسرعة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بمدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولي التحقيق. 


وتلقت أجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغا بوقوع حادث سير بمدينة الشيخ زويد   أسفر  عن مصرع سيدة في العقد الرابع من العمر وإصابة ابنتها تبلغ من العمر 10 سنوات وتم نقل الجثة الى مستشفى العريش العام تحت تصرف الجهات المعنية لاستخراج تصريح بالظف بينما تم إدخال الطفلة المستشفي  لتقديم الرعاية الطبية لها.

وقدم أهالي مدينة الشيخ زويد بلاغا للجهات المعنية لسرعة ضبط سائق السيارة المتسبب في وفاة السيدة وإصابة نجلتها.

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سيدة ابنتها حادث سير الشيخ زويد

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