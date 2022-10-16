عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة غير سارة بدخول الشتاء

أكد الدكتور محمد النادي أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمواجهة الفيروس التاجي "كوفيد 19" – "كورونا"، أن هناك ارتفاعا طفيفا في حالات الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن النسبة لا تكاد تذكر.



وقال النادي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الأعراض التي رصدوها تشبه أعراض الأنفلونزا تمامًا وتكاد تكون التفرقة صعبة، مشيرًا إلى أن العلامات تتضمن التهاب في الحلق والشعور بآلام في الجسم وارتفاع بسيط في الحرارة وتتراوح ما بين يومين وخمسة أيام.



وحذر، من تناول أي مضادات حيوية للفيروسات عند الشعور بأعراض، مشددًا على أن نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية وإنما بالراحة وشرب السوائل والأكل الخفيف والنوم الجيد، لافتًا إلى أن اللجوء للمضادات الحيوية يكون في حالات نادرة.