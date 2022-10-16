لازم يتحاسبوا .. فيديو كارثى لـ سيارتين تقلدان سائق طريق السويس

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” فيديو لـ شابان يقلدان سائق طريق السويس ، حيث قام الشاب الاول بقيادة سيارته وهو فاتح الباب الامامى وبـ سرعة جنونية، واتى الشباب الاخر من خلفة بنفس الطريقة ، بمصر الجديدة .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هذة الواقعة التى اثارة غضبهم وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : الناس دى لازم تتحاسب - مش طبيعى اللى بيحصل ده - حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

ويذكر ان أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في حق المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "صاحب واقعة طريق السويس"، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المخدر، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.