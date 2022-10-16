عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لازم يتحاسبوا .. فيديو كارثى لـ سيارتين تقلدان سائق طريق السويس

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” فيديو لـ شابان يقلدان سائق طريق السويس ، حيث قام الشاب الاول بقيادة سيارته وهو فاتح  الباب الامامى وبـ سرعة جنونية، واتى الشباب الاخر من خلفة بنفس الطريقة ، بمصر الجديدة . 

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هذة الواقعة التى اثارة غضبهم وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : الناس دى لازم تتحاسب - مش طبيعى اللى بيحصل ده  - حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم 

 

ويذكر ان أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في حق المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "صاحب واقعة طريق السويس"، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المخدر، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس،  وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.

مصر السويس محكمة جنايات القاهرة طريق السويس جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري الآن 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

ترشيحاتنا

صفات النبي الشكلية والجسدية.. علي جمعة يكشف عنها

بورصة السيارات.. أوفر برايس لسيارة تيجو 8 يصل لـ130 ألف جنيه| تفاصيل وأسعار

القاتل الصامت.. خبير تغذية يكشف عن 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

سلة الأهلي : خسرنا لقب البطولة العربية بسبب الحكم وأسعار التذاكر .. فيديو

الخارجية الأمريكية توجه تحذيراً شديد اللهجة لـ إيران بعد حريق سجن إيفين..فيديو

طقس الإسكندرية.. أمطار رعدية تضرب المحافظة لمدة 3 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ