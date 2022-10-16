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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW  تقرر إيقاف إنتاج السيارات الرياضية بمحرك 3 و4 سلندر

BMW M2
BMW M2

شهدت السنوات الأخيرة تشديد لوائح الانبعاثات للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مما ترتب عليه زيادة عدد السيارات الكهربائية كحل مستقبلي صديق للبيئة، ووضعت العديد من الشركات الكبرى خططاً مستقبلية للتحول لشركات سيارات كهربائية بالكامل على غرار تسلا و BYD .

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BMW M2

وفي هذا الإطار قامت بعض شركات صناعة السيارات بتقليص حجم المحركات إلى وحدات ذات ثلاث وأربع أسطوانات في سيارات الأداء الخاصة بهم، ولكن لم تتبنى كل الشركات هذا المسار، وستكون شركة BMW  من خلال قسم الأداء الرياضي M واحدة منها.

BMW M2

خلال مهرجان BMW M 2022 ، قال فرانسيسكوس فان ميل رئيس العلامة التجارية البافارية إن M ليس لديها خطط لإنتاج نماذج عالية الأداء بثلاث أو أربع أسطوانات، كما أكد انه كان على دراية بشركات أخرى تفعل ذلك لكن شركته لن تتبنى هذا المسار.

BMW M2

قدمت العلامة التجارية محركها مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر بستة لترات في سيارتها الجديدة 2023 M2، ينتج المحرك 453 حصانًا (333 كيلوواط) و 406 رطل قدم (550 نيوتن متر) من عزم الدوران، ويفتقر إلى مكون هجين، سيكون هذا هو آخر طراز غير كهربائي للعلامة التجارية، لكن BMW M لن تقرن الإعداد المكهرب بمحركات بثلاث أو أربع أسطوانات.

BMW M2

قد يزعج الانتقال المستقبلي إلى السيارات الهجينة بعض جمهور الشركة، لكن ينبغي عليهم الترحيب بالكفاءة والأداء الإضافيين، ويذكر ان سيارة مرسيدس- AMG C63 قد خضعت لتقليص حجمها لعام 2024، مع إضافة صانع السيارات المكون الهجين الإضافي وتركيب محرك رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 671 حصان (500 كيلو واط) و 752 رطل قدم (1019 نيوتن متر) من عزم الدوران، تقول مرسيدس أن السيارة السيدان الفاخرة يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في 3.3 ثانية.

BMW M2

في حين أن BMW M لن تصنع سيارات أداء بثلاث أو أربع أسطوانات، فإنها ستصنع سيارات كهربائية، حيث تنتج سيارة BMW XM 644 حصانًا (480 كيلو واط) وعزم دوران 590 رطل قدم (800 نيوتن متر) من محركها الهجين ثنائي التوربو V8 لبدء التشغيل. 

 

يبدو أن اللقطات التجسسية لسيارة M5 من الجيل التالي تظهر السيارة مع إعداد هجين إضافي ، وسيصل الجيل التالي M3 كسيارة كهربائية كاملة على بنية Neue Klasse الخاصة بـ BMW .

 

على عكس الآخرين، قد تكون BMW M تفضل بمحركات من ست وثماني أسطوانات، لكنها لا تستطيع تجنب المحركات الكهربائية الكاملة، على الرغم من أن الشركة حتى الآن لم تضع جدولًا زمنيًا معلنًا بشأن الوقت الذي ستصبح فيه علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالكامل، ولكن تأمل BMW في أن تكون 50% من مبيعاتها كهربائية بحلول عام 2030.

BMW M BMW BMW XM BMW M2 كهربائى قسم الأداء الرياضي

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