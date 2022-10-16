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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم .. وطريقة صنع صابون الغسيل بالمنزل

أعراض حصوات المرارة
أعراض حصوات المرارة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

القاتل الصامت.. خبير تغذية يكشف عن 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
السيطرة على ضغط الدم ضرورية لصحة أفضل زيادة أو نقصان ضغط الدم بشكل كبير يضر بالصحة في كلا الاتجاهين، إن ارتفاع ضغط الدم هو مرض سريع النمو ، ويقع أيضًا فريسة للشباب.

شهي ومفيد.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية
تقدم الشيف رانيا المصري طريقة مبتكرة لعمل أصابع الجبن المقلية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات يفضل تناولها الكثير من الأشخاص. 
أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن
السمنة مشكلة خطيرة ، لا تقلل من جمالك فحسب ، بل تسبب أيضًا العديد من الأمراض الخطيرة. يمكن أن تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بالسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم وحتى فيروس كورونا. السيطرة على السمنة ضرورية لحياة صحية وأفضل.

طريقة عمل مكدوس الباذنجان بأسهل الخطوات
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مكدوس الباذنجان المخلل لعشاق المخللات والباذنجان بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

مفاجأة للسيدات .. طريقة عمل صابون الغسيل فى دقائق
طريقة عمل صابون الغسيل فى دقائق، الغسيل وظيفة لا تنتهي أبدًا، سواء كنت تغسل ملابسك بالغسالة في المنزل أو باليد، فهي تتطلب منظفًا، العديد من المنظفات ذات العلامات التجارية جيدة، لكن بعضها يحتوي على مواد كيميائية منخفضة الجودة بشكل مفرط، وهي ليست جيدة للملابس وبشرتك أيضًا، إذا كنت ترغب في إطالة عمر ملابسك، يمكنك صنع صابون الغسيل بنفسك في المنزل.

ألم حصوات المرارة يتشابهة مع الأمراض الأخري أكتشف الفرق وتعرف على الأعراض الستة

 ألم حصوات المرارة يتشابهة مع الأمراض الأخري، الألم في الجزء العلوي من البطن ليس شائعًا ويجب عدم الاستخفاف به يمكن أن يكون هناك أسباب كثيرة لذلك في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على مرض خطير اثنان من أكبر أسباب آلام الجزء العلوي من البطن هما ارتداد الحمض أو بعض المشاكل في المرارة غالبًا ما تكون أعراض هذين المرضين متشابهة هذا هو السبب الذي يجعل الناس لا يكتشفون السبب الحقيقي لألمهم.

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