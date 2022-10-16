كشفت شركة Amazfit رسميا عن أحدث ساعاتها الذكية smartwatch ، وهي ساعة ذكية قوية و فاخرة مع تصميم من التيتانيوم ، ووصفتها الشركة بأنها "تمثل التوازن بين المتانة والفخامة" .

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، اجتازت الساعة Amazfit Falcon الجديظة 15 اختبارًا، كما أنها مقاومة للماء 20ATM (حتى 200 متر) ، ومقاومة التآكل، وهي الأولى من نوعها لساعات Amazfit الذكية.

لأول مرة بتصميم كلاسيكي وفخم..أشيك وأفضل Smartwatch جديدة تقدر تجيبها

مميزات ساعة Amazfit Falcon

تعمل الساعة الذكية Amazfit Falcon بنظام تشغيل Zepp OS ، وتتميز بشاشة تعمل باللمس نوع AMOLED قياس 1.28 بوصة ودقة تبلغ 416 × 416 بكسل ، وبكثافة بكسل تبلغ 326 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 1000 شمعة،و درجة صلابة 9/10 ،كما أن لديها طلاء مضاد لبصمات الأصابع لمنع اللطخات على الشاشة.

ومن أهم الميزات الأخرى في ساعة Amazfit Falcon هي دعم 6 أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج النطاق (L1 و L5) للتتبع الدقيق وقوة الإشارة المتسقة ، حتى في المناطق الكثيفة، كما أنه تدعم تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي لحركتك ويظهر أقصر طريق يجب أن تسلكه.

لأول مرة بتصميم كلاسيكي وفخم..أشيك وأفضل Smartwatch جديدة تقدر تجيبها

تأتي ساعة Amazfit Falcon مع مجموعة معتادة من ميزات الصحة واللياقة البدنية ، مثل مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم وقياس نسبة الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك ، فتدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا في الداخل والخارج ولديها القدرة على التعرف التلقائي على 8 أوضاع منها ، بما في ذلك السباحة.

تظل ساعة Amazfit Falcon مفتوحة لعرض البيانات الرياضية حتى تتمكن من التحقق منها بسهولة أثناء التمرين، وتتيح أيضًا توصيل الساعة الذكية بأجهزة التمرين الاحترافية مثل الدراجات عبر البلوتوث إذا كنت تريد اتباع نهج أكثر احترافًا في تدريبك.

تأتي ساعة Amazfit Falcon مزودة بمدرب يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يقدم إرشادات مخصصة للمستخدمين لمساعدتهم على التدريب والتعافي بشكل أكثر علم وكفاءة.

و يمكن للساعة الذكية أيضًا مزامنة البيانات مع تطبيقات اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية ، بما في ذلك تطبيق Google Fit و Apple Health و Relive و Strava و Adidas .

لأول مرة بتصميم كلاسيكي وفخم..أشيك وأفضل Smartwatch جديدة تقدر تجيبها

تعمل الساعة الذكية الجديدة Amazfit Falcon ببطارية قوية سعة 500 مللي أمبير في الساعة، والتي تم الإعلان عنها لتقديم ما يصل إلى أسبوعين من التحمل في استخدام نموذجي ، بينما تستغرق ساعتين لشحنها باستخدام الشاحن المرفق مع الساعة.

تدعم ساعة Amazfit Falcon Bluetooth 5.0 BLE وتعمل مع هواتف بنظام تشغيل Android (7.0 وما فوق) و iOS (12.0 وما فوق).

سعر ساعة Amazfit Falcon

يبلغ سعر الساعة Amazfit Falcon، حوالي 500 دولار أمريكي (ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري) يمكن شراؤها من خلال متاجر Amazfit و Amazon في هذه البلاد: الولايات المتحدة و فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.