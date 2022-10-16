تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، صوب ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، عندما يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في قمة مثيرة بـ الدوري الإنجليزي

وستكون هذه القمة مثيرة للغاية، حيث ستخطف تلك القمة الأنظار، على الرغم من توهج مانشستر سيتي وتراجع ليفربول هذا الموسم.

كمل أن سيطر الفريقان على لقب البريميرليج في آخر 5 سنوات، ونجح المان سيتي في التفوق على ليفربول مرتين بفارق نقطة واحدة للظفر به موسم 2018-2019 والموسم الماضي.

ولم يمر ليفربول بأفضل حالاته، حيث حقق الفوز في مباراتين من أصل 8 هذا الموسم، ليتخلف بفارق 14 نقطة عن آرسنال المتصدر، و13 نقطة عن مانشستر سيتي.

في المقابل، فإن المان سيتي يسجل معدلًا مقداره 4 أهداف في المباراة الواحدة، بفضل تواجد العملاق هالاند.

وأراح جوارديولا، هدافه النرويجي خلال لقاء كوبنهاجن بدوري الأبطال، وسجل هالاند 15 هدفًا في البريميرليج حتى الآن.

ورفعت النتيجة الساحقة التي حققها ليفربول على منافسه رينجرز 7-1 في عقر دار الأخير، بينها ثلاثية تاريخية للنجم المصري محمد صلاح وهي الأسرع في المسابقة القارية، من معنويات اللاعبين.

وقال كلوب في هذا الصدد "لقد تغير مزاج اللاعبين تمامًا، لكن مباراة الأحد ستكون مختلفة".