الرئيس الصيني: نرفض «عقلية الحرب الباردة».. ولا نسعى للهيمنة أو التوسع

أكد رئيس الصين شي جين بينج، اليوم الأحد، أن الحزب الشيوعي الصيني أظهر تصميما قويا على الدفاع عن وحدة الأراضي وسيادة الصين، منددا بتدخل قوى خارجية في تايوان.

وقال الرئيس الصيني -في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وأوردتها وكالة الأنباء الصينية، " كافحنا بحزم ضد الانفصالية والتدخل، وأظهرنا عزمنا القوي وقدراتنا الواسعة على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي تايوان ومعارضة استقلال تايوان، وذلك في مواجهة الاستفزازات الخطيرة من قبل القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، والتدخل من القوى الخارجية".

وأشار إلى أن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونج كونج، وستمضي قدماً على النهج ذاته في تايوان، فيما وعد بتحقيق نمو اقتصادي كبير، مشددا على أن بكين "لن تسعى إلى الهيمنة، ولن تنخرط في أنشطة توسعية".

وتعهد الرئيس الصيني بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوضع في هونج كونج حقق تحولاً كبيراً من الفوضى إلى الحكم".

وأشاد الرئيس الصيني بحكم الحزب الشيوعي، الذي يتوقع أن يمنحه ولاية ثالثة على رأس السلطة، قائلاً إن "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني مهم جداً، وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الإثنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".

كما أكد الرئيس الصيني على تحديث نظام الأمن القومي الصيني وقدراته وحماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.. قائلا "سيأخذ الحزب بعين الاعتبار الأمنين الداخلي والخارجي، وأمن الأراضي وأمن المواطنين، والأمن بنوعيه التقليدي وغير التقليدي، والأمن الذاتي والآخر المشترك. وقال: "سندعم الأمن القومي ونهيئ الظروف لضمان ذلك".

وأضاف أن الصين سترسخ أساس الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي في الوحدات القاعدية، موضحا أن الحزب الشيوعي الصيني سيحسن نظام الأمن القومي ويعزز قدرته على حماية الأمن القومي ويعزز حوكمة الأمن العام ويحسن نظام الحوكمة الاجتماعية، مشددا على أن بلاده ستسرع بناء جيش على مستوى عالمي، كما ستعزز من قدرته على بناء قدرة ردع استراتيجية.

كما أكد أن الصين ستضمن أمن الغذاء والطاقة والموارد وكذلك سلاسل الصناعة والتوريد الرئيسية، وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين والكيانات القانونية في الخارج.

وفي السياق أفاد تقرير مقدم إلى المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، بأن الصين تعارض الأحادية بكل أشكالها، وتعارض تشكيل تكتلات ودوائر صغيرة إقصائية تستهدف دولة أو دولا معينة.

وذكر التقرير أن الصين تحافظ بعزم على المنظومة الدولية التي نواتها الأمم المتحدة، والنظام الدولي الذي أساسه القانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية التي تقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم والذي يستمر أسبوعا، من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله شي بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونج.