شاومي تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة تابلت عملاقة للفئة المتوسطة

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة أجهزة تابلت Xiaomi Pad 7 والمخصصة للفئة المتوسطة، حيث ستحصل السلسة على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة مقارنة بسابقتها.

وبحسب موقع "gizchina" فإن سلسلة تابلت Xiaomi Pad 7 قد تصدر في الربع الثالث من العام الحالي، ومن المقرر أن تكون السلسلة مناسبة للاستخدام في السيارة عبر التوصيل والتشغيل.

وستحصل سلسلة تابلت Xiaomi Pad 7 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 12 بوصة بدقة 2880 × 1800 بكسل، ومعدل تحديث أكثر سلاسة يبلغ 144 هرتز في الثانية.

وستعمل سلسلة تابلت Xiaomi Pad 7 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية.

وستحتوي سلسلة تابلت Xiaomi Pad 7 على بطارية ضخمة قد تبلغ 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.