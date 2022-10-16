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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة زوج عروس الإسماعيلية إلى 23 أكتوبر

عريس الإسماعيلية
عريس الإسماعيلية خلال أول جلسات محاكمته

قرر المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار، رئيس محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية، تأجيل محاكمة عبدالله . أ،  زوج عروس الإسماعيلية، والمتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته وحبسها 15 يوم داخل شقة أخيه، إلى 23 أكتوبر للاطلاع على أوراق القضية.

وكانت أولى جلسات  محاكمة  زوج عروس الإسماعيلية، قد بدأت اليوم، بمحكمة جنح الإسماعيلية، ووجهت فيها النيابة اتهامات له بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.

أول صور من محاكمة زوج عروس الإسماعيلية.. شاهد

ضرب واحتجاز .. محاكمة جنائية لزوج عروس الإسماعيلية

فيديو محاكمة عريس الإسماعيلية

وكشفت مصادر نيابية بمحافظة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لصدى البلد، البنود التفصيلية للاتهامات الموجهة لزوج عروس الإسماعيلية، وفقا لأوراق القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان، المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية.

وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي ما زالت تجري في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية؛ يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.

وأوضحت المصادر، أن التهمة الأولى الموجهة للزوج؛ هي احتجاز المجني عليها "مها محمد"، بدون أمر أحد الحكام، بأن قام باحتجازها في منزل أحد ذويه مقيِّدًا حركتها.

كما يواجه المتهم، في القضية تهمة: إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن 20 يوما، حيث أنه قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينيها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب؛ حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.

وقال عريس الإسماعيلية في التحقيقات، إن زوجته كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما باستدعاء ريهام سعيد وافتضاحه عبر القنوات الفضائية، وكانت تقول له من بعد واقعة " علقة الكوافير"، :" والله لاطلع اعملك بث".

أقوال عريس الإسماعيلية

ووفقا لما جاء بأقوال عريس الإسماعيلية فإن زوجته كانت غير راضية على عيشتها معه وتطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأسرتها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل إلى 40 يوما، وهو السبب الذي دفعه لرفض ذهابها إليهم حفاظا علي بيته من الخراب والاحتفاظ بعلاقته بزوجته.

و خلال التحقيقات زعم عريس الإسماعيلية اصطدام المجني عليها بأثاث منزلها، وانكر كل الاتهامات التي وجهتها العروس له في التحقيقات.

وكان عبد الله أحمد مصطفي، تاجر خضار، زوج مها محمد المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية، قد أدلي باعترافاته أمام نيابة ثان، علي مدار الأيام القليلة الماضية.

اتهام شقيق عريس الإسماعيلية

وكشفت مصادر رسمية ، تفاصيل جديدة بشأن اتهام شقيق عريس الإسماعيلية، ويدعى "مصطفى"، في قضية سرقة بالإكراه و محاكمته بالسجن.

ونفت المصادر ، ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بشأن اتهام “ مروان”  “ شقيق عريس الإسماعيلية وصاحب المقولة الشهيرة “ كل حمام يا بيه”، في قضية سرقة.

استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية؛ للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات في واقعة الاعتداء علي مها زوجة شقيقه المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية بالضرب المبرح.

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