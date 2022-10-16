دجيكو يقود تشكيل إنتر ميلان أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة ساليرنيتانا المقرر لها في الثانية عشر والنصف مساء على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان أمام ساليرنيتانا:

حراسة المرمى : أونانا:

خط الدفاع : دومفريس - دي فري - إتشريبي - سكرينيار.

خط الوسط: دي ماركو - ميختاريان - باريلا.

خط الهجوم : كالهانجولو - لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز على ساليرنيتانا في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ساليرنيتانا في المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.