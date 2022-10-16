نجمات أصبن بـ سرطان الثدي وقضين عليه.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف فيديو عن احتفالية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بأكتوبر الوردي، وهو شهر التوعية المخصص بمرض سرطان الثدي، وللإعلان عن إنجازات مؤسسة بهية علي مدار 7 سنوات، والتجهيز لافتتاح بهية الشيخ زايد، وذلك تحت عنوان "ملتقي بهية الأول لشركاء النجاح".

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وحضر ملتقي بهية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنان هاني رمزي، والإعلامي مصطفي يونس، والدكتور حسام موافي.

وعبرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالوجود داخل ملتقي بهية الأول لشركاء النجاح، ووجودها اليوم بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للاحتفال ب 7 سنوات من نجاح بهية.

وتابعت القباج أنها تسعد كونها سيدة مصرية بدعم مؤسسة بهية كونها صرح كبير لمحاربة سرطان الثدي، ونشر الوعي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتشخيص ومساعدة محاربات سرطان الثدي في الشفاء.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج الشكر، للمرحومة بهية وهبي، والتي بدأت مؤسسة بهية لمحاربة سرطان الثدي، ونشر الوعي تجاه الكشف المبكر والتشخيص والتأهيل والدعم المستمر لمحاربات سرطان الثدي.