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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لافتات حفل چورج وسوف تغزو الإسكندرية

جورج وسوف
جورج وسوف

امتلأت شوارع وميادين الإسكندرية ببانرات حفل  سلطان الطرب چورج وسوف، الذي من المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر الجاري .


وطرحت الشركة المنظمة للحفل، مساء أمس  فئة اضافية لإتاحة الفرصة لجمهور الفنان چورج وسوف وذلك عقب نفاد التذاكر بعد 48 ساعة من طرحها .

ووجه چورج، مؤخراً رسالة إلى جمهوره فى مصر عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".

 

من المقرر أن يقدم سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة مثل" سلف ودين"،" سهرت الليل"،" بيحسدوني"،"الحب الكبير"، "صباح الفل على العشاق"، "كلام الناس"، "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".


وقد تصدر الفنان چورج وسوف، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن حفله في الإسكندرية.

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