الدخن .. نبات طبي ينمو فى سيناء له فوائد سحرية تعرف عليها

نبات الدخن أو الجاورس أو البشنة من النباتات الطبية التي تنتمي إلى الفصيلة النجيلية التي تنبت في المناطق الجافة من قارتي آسيا وإفريقيا، وكذلك شبة جزيرة سيناء ويعتبر الصنف اللؤلؤي هو الأكثر شيوعًا.



ويحتوي كوب واحد من حبوب الدخن المطبوخ على: البروتينات،والفيتامينات.،والمعادن مثل؛ المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز.، ومضادات الأكسدة (Antioxidants).



ويعتبر نبات الدخن مصدر جيد للكربوهيدرات والالياف والفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية التي تعزز من صحة الإنسان، ويمكنك استخدام حبوب الدخن كحبوب في العصيدة والوجبات الخفيفة وأنواع الخبز المختلفة.



مستوى ضغط الدم

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن نبات الدخن من الحبوب التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي،فبذور الدخن غنية بالماغنيسيوم الضروري لخفض مستوى ضغط الدم وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

كما يعتبر عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر التي تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق توسعة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

وتتواجد نسبة من الألياف العالية في الدخن والتي تساعد في خفض مستويات الكولسترول لديهم. ، كما يحتوي النبات على مستويات عالية من المغنيسيوم، والذي يعتبر غذاء مثالي لمرضى السكري من النوع الثاني.

كما يساعد الدخن في القضاء على مشاكل الإمساك و الغازات الزائدة والانتفاخ خلال عمل الجهاز الهضمي، ويساعد في التخفيف من قرحة المعدة ويحسن من صحة الكلى والكبد.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في نبتة الدخن تنظيف السموم التي قد تؤثر على نشاط الإنزيمات في أجهزة الجسم.

وقد أظهرت الدراسات حديثًا أن الدخن يحسن بشكل كبير من نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالربو، كما أظهرت الدراسة أن نوبات الصرع والربو حدثت بشكل أقل بكثير عند الأطفال الذين يتناولون كمية كبيرة من الحبوب الكاملة مثل الدخن.



الوجبات الخفيفة

حيث يمكن تناول الدخن كحبوب، ويمكن استخدامه في الوجبات الخفيفة وأنواع أخرى من الخبز، حيث أنه غني جداً بالنشا، وخالي من بروتين الجلوتين.كما أنه مصدر جيد جداً للكثير من العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية التي يمكن أن تعزز بشكل كبير صحة الإنسان بطرق مختلفة.

حيث يتم إعداده بطريقة مماثلة للأرز عن طريق غلي الحبوب في الماء ثم تغطيتها حتى تمتصه، وهي حبوب مليئة بالعناصر الغذائية يمكن أن تتحول إلى طبق جانبي على السفرة أو حتى طبق رئيسي.



وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن كوب واحد من الدخن المطبوخ يمنحك 6 جرامات من البروتين.فإذا كنت تتبع نظاماً غذائياً نباتياً أو تحاول تقليل كمية اللحوم التي تتناولها، فإن الدخن يعتبر إضافة جيدة للبروتين بدلاً من اللحوم، ولكن الدخن لا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات كافية، ولذلك فإن إضافة بعض الحبوب الأخرى مثل الفاصولياء أو الفول، سيعطيك كل الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك لتصنيع البروتين.

الآثار الجانبية

على الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لنبات الدخن إلا أن استهلاكه يجب أن يكون باعتدال نظرًا لبعض الآثار الجانبية التي قد تنتج عن الاستهلاك الزائد حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم .

