إنتر ميلان يهزم ساليرنتانيا بهدفين في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره ساليرنتانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان أهداف المباراة في الدقيقة 13، وسجل نيكولو باريلا الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 58 من عمر المواجهة.

وبتلك النتيجة يصل فريق إنتر ميلان للمركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات، وخسر في 4 مبارايات.

على الجانب الأخر يبقى فريق ساليرنتانيا في المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فقد خاض 10 مواجهات، حقق الفوز في مبارتين، وتعادل في 4، وتلفي الهزيمة في 4 مواجهات.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار، أتشربي، دي فري.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، مختاريان، هاكان، دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره فيورنتينا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لموسم 2022 - 2023.