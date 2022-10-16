الدرجة الأولى من خشونة الركبة يمكن علاجها بسهولة لهذا السبب

قال الدكتور سامى قنديل استاذ علاج الآلام والمفاصل ، إن علاج آلام العظام يبدأ عند الشعور بحدوث مشكلة لافتا إلى أن تعاطى المسكنات لا يزيل آلام خشونة الركبة خاصة أن الدرجة الأولى من الاصابة بالخشونة يمكن علاجها بسهولة .

وأضاف " قنديل " خلال استضافته ببرنامج أنا والطبيب والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن تعاطى المسكنات مع مرض خشونة الركبة يؤدب لتدهور حالة المريض وينقله إلى المرحلة الرابعة ويصبح الموضوع أكثر تعقيدا .

ونصح مريض خشونة الركبة بالتوجه للطبيب عند الإصابة بالألم وعدم الانتظار كثيرا تجنبا لتفاقم المرض ومضاعفة الشعور بالألم .

