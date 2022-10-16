من غير مسكنات .. تخصص طبى جديد يعالج آلام العظام

قال الدكتور يوسف سراج الدين استشارى العظام والمفاصل ، إن تخصص علاج الآلام هو تخصص جديد في الطب ظهر مؤخرا للعلاج عند تأخر حالات السرطانات والتي يعانى فيها المرضى من صعوبة الشفاء والتدخلات الجراحية .

وأضاف "سراج الدين " خلال استضافته ببرنامج أنا والطبيب والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن المرضى فى السابق قبل ظهور علاج الآلام كانوا يعيشون فترة طويلة من الألم لا يزيل آثارها حتى المسكنات أو حتى تعاطى المهدئات .

وتابع أن تخصص علاج الآلام يستخدم لوقف الاشارات العصبية التى تنقل اشارة الألم عند المريض دون ألم وتجنبه الاصابة بقرحة المعدة ، أو الاثنى عشر .



