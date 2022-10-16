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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من غير مسكنات .. تخصص طبى جديد يعالج آلام العظام

آلام عظام
آلام عظام

قال الدكتور يوسف سراج الدين استشارى العظام والمفاصل  ،  إن تخصص علاج الآلام هو تخصص جديد في الطب ظهر مؤخرا للعلاج عند تأخر حالات السرطانات والتي يعانى فيها المرضى من صعوبة  الشفاء والتدخلات الجراحية .

وأضاف "سراج الدين " خلال استضافته ببرنامج أنا والطبيب والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن المرضى فى السابق قبل ظهور علاج الآلام كانوا يعيشون فترة طويلة من الألم لا يزيل آثارها حتى المسكنات أو حتى تعاطى المهدئات .

وتابع أن تخصص علاج الآلام يستخدم لوقف الاشارات العصبية التى تنقل اشارة الألم عند المريض دون ألم وتجنبه الاصابة بقرحة المعدة ، أو الاثنى عشر  .

 


 

الدكتور يوسف سراج الدين مريض سرطان صدى البلد مفاصل المسكنات تطوير

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