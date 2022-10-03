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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بدون جراحة.. وداعًا لآلام خشونة الركبة

سامى قنديل
سامى قنديل

خصّص برنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة خاصة مع الدكتور سامي قنديل استشاري أول علاج الألم والدكتور يوسف سراج الدين استشاري العظام والكسور وعلاج الألم.

 

خشونة الركبة

وقال الدكتور سامى قنديل خلال حواره مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "إننا نضع بروتوكولا خاصا بالمريض من علاج وفيتامينات.

 

وأضاف "قنديل"، أن العلاج غير الجراحي لخشونة الركبة يكون عن طريق البلازما، وذلك لإعادة بناء الأجزاء التي حدثت بها الخشونة.

وتابع  استشاري أول علاج الألم، عدم تكملة البرتوكول العلاجي يسبب العودة من جديد للإحساس بالألم، وعدم الوصول للتحسن المرغوب منه. 

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تقنيات حديثة ومعقمة.. استشاري يوضح كيفية علاج خشونة الركبة بالطرق الآمنة

وكشف الدكتور سامى قنديل، استشاري علاج المفاصل وآلام العمود الفقري، عن أسباب آلام العمود الفقرى متعددة، ومنها: انزلاق غضروفى، ضيق في القناة الشوكية، تقوس في العمود الفقري.

 

وأضاف سامى قنديل في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج «أنا والطبيب» على قناة «صدى البلد 2»: أن الأجهزة الحديثة ساعدت بقوة فى علاج آلام العمود الفقرى بدون تدخل جراحى، مشيرا إلى أن 90% من آلام العمود الفقرى لا تحتاج لتدخل جراحى».

 

وتابع سامى قنديل: «حقن البلازما عبارة عن أنابيب مخصصة  بها بلازما غنية بالصفائح الدموية تحمل عوامل النمو مع الخلايا الجذعية من أجل استعادة كفاءة العمود الفقري»، موضحا أن علاج الآلام علم به دراسات علمية كثيرة وليس أمرا جديدا.

وأكمل  سامي قنديل : «الكثيرين يعانون من خشونة الركبة وآلام العمود الفقري، ويتم العمل حاليا على حقن الركبة والمفاصل بحقن البلازما لعلاج خشونة الركبة بدلا من الجراحة، ويتم إعادة شكل غضاريف الركبة ومنع خشونة الركبة».

 

علاج خشونة الركبة يكون عن طريق البلازما

ومن جانبه قال الدكتور يوسف سراج الدين، استشاري جراحات العظام، إن العلاج غير الجراحي لخشونة الركبة يكون عن طريق البلازما، وذلك لإعادة بناء الأجزاء التي حدثت بها الخشونة.

وأضاف «سراج الدين» : خشونة الركبة لا تعالج من خلال أول جلسة ، وتحتاج لإكمال الخطوات للوصول لمرحلة مرضية من العلاج .

خشونة الركبة علاج الألم البلازما آلام العمود الفقرى غضاريف الركبة

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