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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقنيات حديثة ومعقمة.. استشاري يوضح كيفية علاج خشونة الركبة بالطرق الآمنة

الدكتور سامي قنديل،
الدكتور سامي قنديل، استشاري أول علاج الألم والمفاصل

كشف الدكتور سامي قنديل، استشاري أول علاج الألم والمفاصل بدون جراحة، أسباب خشونة الركبة وكيفية العلاج بالطرق الآمنة. 

قال "سامي قنديل" خلال لقائه مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه يتم وضع خطة علاج شاملة للمريض وعمل تحاليل وعينات دم حسب حالته الصحية ويتم العلاج حسب درجة الخشونة.

وأضاف استشاري أول علاج الألم والمفاصل بدون جراحة، أنه يتم التعامل مع المريض بوسائل وتقنيات حديثة ومعقمة، ويتم الحقن أمام المريض بدون اي ألم، ويتم علاج المريض من الخشونة وبعدها المتابعة باستمرار للاطمئنان على صحته. 

وأوضح الدكتور سامي قنديل، أنه يتم إعطاء المريض جلسات طبية مع المادة الجيلاتنية ضد الالتهابات لتحسن الحركة. 

خشونة الركبة الدكتور سامي قنديل ماري نعيم أنا والطبيب الخشونة

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