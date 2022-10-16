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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسى يهنئ الرئيس العراقى الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيساً جديداً للجمهورية العراقية، متمنياً له النجاح والتوفيق، ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيساً جديداً للجمهورية العراقية، متمنياً له النجاح والتوفيق، ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، تقدم الرئيس العراقي بالشكر إلى الرئيس على هذه اللفتة الكريمة، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، ومؤكداً حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السفير بسام راضي جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد

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