3ملايين جنيه غرامة شركات الطيران المخالفة.. حظر سفر المعتمرين دون باركود بوابة العمرة

خاطبت وزارة السياحة والآثار سلطة الطيران المدنى للتأكد علي شركات الطيران التي لها رحلات الي المملكة العربية السعودية بمنع صعود أي مسافر بدون الحصول علي باركود بوابة العمرة المصرية.



وقالت مصادر مطلعة، إن سلطة الطيران المدنى عممت منشورا على كافة شركات الطيران بمنع صعود أي راكب متجه إلي المملكة العربية السعودية دون الحصول على باركود بوابة العمرة المصرية.

وأضافت المصادر أنه سيتم تطبيق غرامة تترواح بين مليون و3 ملايين جنيه علي أي شركة طيران تخالف التعليمات وفق لقانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021.

وأشارت المصادر إلى أنه تم توريد 71 قارئ الكتروني الي سلطات مطار القاهرة الدولي لقراءة باركود بوابة العمرة المصرية، وذلك للحد من ظاهرة سفر المعتمرين بتأشيرات مخالفة بغرض عمل مناسك العمرة.

وطالبت وزارة السياحة والآثار في خطابها الموجة الي سلطة الطيران المدنى بمطابقة بيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر، بالإضافة إلي التزام جميع الشركات الناقلة للمسافرين بما جاء في هذه المادة وضرورة التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء المناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة حرصا على عدم تعطيل إقلاع طائرة، وذلك من خلال حساب شركة الطيران المنشأ على البوابة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها واستخدام المتصفح جوجل كروم.

وأضاف الخطاب أنه في حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بالمنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة وإبلاغ جهات التحقيق من حصول الراكب على الكود التعريفي وفي حال عدم حصوله يتم توجيه الراكب إلى ممثل وزارة السياحة والآثار بالمنفذ لإعمال شئونه.

وأشار الخطاب، إلى أن الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران لإصدار تذاكرهم، ولهذا فإنه إنفاذا للقانون وجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.