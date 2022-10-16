العظمى تسجل 28 بالقاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين 17-10-2022

عرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء السبت، تقريرا مصورا عن حالة الطقس غدا الإثنين 17-10-2022.

وأبرز التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم



وأضاف التقرير المصور، أن الطقس، غدا الإثنين، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة آخر الليل على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 17-10-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 28 والصغرى 23، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22، والغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22، والأقصر درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21، وأسوان درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.