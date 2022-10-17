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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دور هيئة الرقابة المالية بقانون التأمين الموحد .. تعرف عليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدة مهام لهيئة الرقابة المالية، متمثلة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها.

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وحدد مشروع القانون المرتقب مناقشته بمجلس النواب هذه المهام والاختصاصات في السطور التالية:

- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الممارسة لنشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل.

- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع.

- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تلتزم بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون.

-  وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد

- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.

- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين.

- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين

- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الممارسة لنشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

-  اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته، والمساهمة فى تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.

-  المشاركة في تنمية الوعي التأميني ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والخدمات المرتبطة بها وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني.

-  توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.

مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات مجلس الشيوخ التحول الرقمي مشروع قانون

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