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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

الدوالي
الدوالي

نادرًا ما تكون دوالي الساقين مدعاة للقلق ، ولكن في بعض الأحيان تكون الأوعية المنتفخة من الآثار الجانبية لمشاكل الأوعية الدموية الخطيرة الأخرى.
وفقا لموقع express.co.ukعادة ما تظهر الدوالي باللون الأحمر أو الأزرق  وترجع الإصابة بالدوالي إلى العديد من الأسباب أبرزها العوامل الوراثية ويمكن أن تكون الدوالي انعكاسًا لأنسداد الأوعية الدموية ويمكن لبعض أنواع من المشروبات أن تكون سببا في الإصابة بالدوالي 

 

المشروبات الكحولية 

يوضح مركز New Jersey Vein and Vascular أن المشروبات الكحولية يمكن أن يضع قدرًا كبيرًا من الضغط على نظام الأوعية الدموية في الجسم عن طريق زيادة معدل ضربات القلب.

يحدث هذا بسبب فقدان خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

عندما يشتد الضغط على الأوردة في أسفل الساقين والقدمين ، تزداد احتمالية الإصابة بالدوالي 

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تناول  القهوة 

على الجانب الآخر قد يتسبب الإفراط في تناول    القهوة من المشروبات الشائعة قد يؤدي تناول القهوة  إلى مضاعفات مماثلة عن طريق التسبب في انقباض الأوردة.

وفقًا للبروفيسور وايتلي أستاذ الأوعية الدموية تعتبر الدوالي  وراثية في المقام الأول لذلك ، يمكن لأي شخص لديه أحد أفراد الأسرة المقربين لديه تاريخ من مشاكل الدوالي أن يصاب بها ويجب معالجة الدوالي لمنع المزيد من المضاعفات

يمكن التغلب على إنزعاج الدوالي عن طريق  رفع القدم باستمرار أثناء الجلوس لفترات فيعد تلك الأمر فعال للغاية  فعال للغاية في تحسين الدورة الدموية الوريدية وخفض الضغط في ساقيك عن طريق السماح للدم المتجمع في التصريف بعيدًا ، مما يساعد على تقليل تلف الجلد والجلطات الدموية.

يجب في الوقت نفسه  الحفاظ على وزن صحي ، وارتداء الجوارب الداعمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، 

دوالي الساقين إصابة بالدوالي العوامل الوراثية المشروبات الكحولية مخاطر القهوة

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