نادي نواذيبو حامل لقلب الدوري الموريتاني الممتاز يحافظ على صدارة الترتيب

فاز نادي الجمارك على الشرطة بهدفين نظيفين، على ملعب شيخا في نواكشوط، ضمن أولى جولات الدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم، وهي نفس النتيجة التي فاز بها نادي الحرس على نادي لكصر في نفس الملعب قبل قليل.



وفي الملعب الأولمبي في نواكشوط، فاز نادي إنتر نواكشوط على نادي الكونكورد بهدفين لهدف،

وبهذه اللقاءات الثلاثة، تنتهي الجولة الأولى من مباريات الدوري الموريتاني الممتاز، ويحافظ حامل اللقب نادي نواذيبو على الصدارة بفضل الأهداف، بعد أن اكتسح نادي اترارزة بسداسية نظيفة.



وفي لقاء آخر، فاز نادي الحديد سنيم على نادي تفرغ زينه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وفاز نادي كينج نواكشوط على نادي كيهيدي بهدفين لصفر، وفاز نادي الشمال على نادي الدرك الوطني بثلاثية نظيفة.

