استمرار أعمال تعلية الجسر الرابط بين الجزر المتضررة من ارتفاع منسوب النيل في المنوفية..صور

يستمر العاملون في مجلس مدينتي منوف والسادات في محافظة المنوفية في أعمال تعلية ووضع مواسير بالجسر الرابط بين قرية جزى التابعة لمركز منوف وجزيرة أبو داود التابعة لمركز السادات صباحا و مساء.

يأتي ذلك في حضور كلا من السيد حسن عبدالعال رئيس مركز ومدينة السادات ووحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف.

وتتم أعمال التعلية من خلال نواتج الهدم التي تم رفعها من علي جانبي الطريق الإقليمي كفر داود السادات والجزيرة الوسطي وقري مركز منوف ومحافظة المنوفية لتعلية الجسر وذلك تحسبا لارتفاع منسوب نهر النيل وذلك بالتعاون مع وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية .

وذلك تيسيراً علي حركة الأهالي وتفادياً لمخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل ولعدم فصل الجزيرة عن باقي القري المجاورة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد علي ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر والعمل علي حلها حفاظاً علي الصالح العام.

وأشار الي أنه هناك متابعة علي مدار الساعة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بإعداد حصر شامل لكافة المساحات المنزرعة والمتضررة من إرتفاع منسوب المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع ضرورة التنبيه وإنذار أصحاب الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة لطرح نهر النيل بضرورة الإخلاء الكامل خوفاً من خطورة إرتفاع منسوب المياه وحفاظاً علي ممتلكاتهم وأرواحهم ، مشدداً بالمتابعة الدقيقة ورفع درجة الإستعداد فوراً للتعامل مع الموقف,