أخبار السوشيال : مصطفى فتحي يوجه رسالة لنادي التعاون السعودي.. وشيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر بعد دخولها المستشفى

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر الإعلامي عمر ربيع ياسين ، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب عمر ربيع ياسين: "أحمد دياب: سيتم الإعلان عن جدول الدوري بالكامل اليوم الإثنين”.

علق الاعلامى خالد الغندور ، على هدف محمد صلاح ، لاعب نادى ليفربول الانجليزى فى شباك مانشستر سيتيفى المبارة التى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف .

وجه مصطفى فتحي، رسالة لنادي التعاون السعودي وجمهوره بعد انتقاله لـ نادي بيراميدز بعد التعاقد معه رسميا على سبيل الإعارة من صفوف نادي التعاون السعودي.

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنه .