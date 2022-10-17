شيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر بعد دخولها المستشفى .. والجمهور : قصتها عورت قلبي

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنه .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج شيرين عبد الوهاب وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و قالت كريمة والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب أن بعد حفل شيرين الأخير اتي حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الاستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطيان المخدرات.

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وابنتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفه بعمل إيه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أن كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به مع شيرين عبدالوهاب.