تدريب طلاب كليات الزراعة على الأنظمة الحديثة صديقة البيئة

أكد الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي أنه بالتعاون بين المعمل والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية نظم قسم الزراعة بدون تربة دورة تدريبية لمدة خمسة أيام متتالية لطلبة وخريجي كليات الزراعة المصرية على الادارة المتكاملة لنظم الزراعة بدون تربة وذلك من اجل رفع كفاءة خريجي كليات الزراعة وتأهيلهم للعمل في المزارع الخاصة التي تتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة حيث تعتبر الزراعة عموما من المجالات الهامة للتكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الزراعة بدون تربة وزراعة الاسطح ببعد بيئي مميز بالاضافة الى انها تسهم في الحصول على منتج زراعي آمن صحياً للمستهلك، كما انها تساعد في المدارس من أجل تنشيط الانشطة المدرسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتدريب الصغار على التعامل مع النباتات والحصول على منتجات زراعية بوسائل سهلة التنفيذ.

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‏واضاف "عبدربه" أن المعمل قام بتدريب اكثر من 400 طالب من طلاب كليات الزراعة المصرية خلال فترة التدريب الصيفي على الأنظمة الزراعية الحديثة صديقة البيئة و التي تلبي اعتبارات الامن الغذائي حيث لا تلامس تلك المنتجات سطح التربة و يتم زراعتها في تربة بديلة او نظم زراعة مائية و يتم تغذية النباتات باستخدام المحاليل المغذية التي توفر احتياجات النباتات من العناصر الغذائية و لقد قام المعمل بمساعدة العديد من صغار المستثمرين على اقامة مشروعات صغيرة لانتاج الخضروات الورقية و توفيرها