الزراعة: الدولة خصصت 9 مناطق للاستثمار في إنتاج الدواجن.. فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة عن جهود الوزارة في ملف الحفاظ على الثروة الداجنة ، مؤكدا أن الوضع في مصر مستقر وتجاوزنا معظم الأزمات، منوها بأن الدولة خصصت 9 مناطق للاستثمار في الإنتاج الداجني.

وأضاف الدكتور محمد القرش ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن مصر تستورد 7 ملايين طن من الذرة كل عام ، وبالتالي نحتاج لزيادة مساحات زراعة الذرة، وتشجيع الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في أولويتها التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ، وفول الصويا.

الزراعة التعاقدية

ونوه "القرش"، بأن منظومة الزراعة التعاقدية تصبح أكثر نجاحا العام المقبل، مشيرا إلى أن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ساعدتها على مواجهة آثار سلبية لم يتحملها العالم .