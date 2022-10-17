وكيل تعليم بورسعيد تشدد على توفير مولدات كهرباء لحل مشاكل مدارس الجنوب

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد اليوم، عددا من مدارس بحر البقر لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها والوقوف على المشاكل الطارئة التي قد تعوقها.

لحل مشكلة انقطاع التيار بمدارس الجنوب وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة توفير مولدات كهرباء على أحدث طراز

وأكدت وكيل وزارة التعليم خلال الزيارة، أن هناك اهتماما كبيرا من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتذليل كل المعوقات أمام الطلاب بالمناطق النائية لتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة.

لحل مشكلة انقطاع التيار بمدارس الجنوب وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة توفير مولدات كهرباء على أحدث طراز

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام أثناء الجولة، إدارة المباني برفع كفاءة مرافق المدارس محل الزيارة، كما وجهت توجيه عام مادة العلوم بتوفير الخامات الأساسية للمعامل بمدارس تلك المنطقة.

لحل مشكلة انقطاع التيار بمدارس الجنوب وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة توفير مولدات كهرباء على أحدث طراز

وطالبت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد، بضرورة توفير مولدات كهرباء على أحدث طراز لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي والتي سوف تسهم بشكل فعال في تشغيل كافة مرافق ومعامل المدارس بكامل طاقتها.

لحل مشكلة انقطاع التيار بمدارس الجنوب وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة توفير مولدات كهرباء على أحدث طراز

وصرحت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد، أن الجولة شملت زيارة مدرسة بن سلام الأساسية المشتركة ومدرسة النصايرة الأساسية المشتركة، مثنية على مجهودات العاملين إخلاصهم وتفانيهم وتحملهم الصعاب من أجل توصيل رسالتهم السامية للطلاب.