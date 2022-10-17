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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يكشف عن القميص الجديد استعدادا للدوري.. صور

صدى البلد

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا قميصه الجديد استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

ويفتتح نادي سيراميكا كليوباترا مواجهاته بلقاء المصري البورسعيدي .


وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 18 أكتوبر الجاري وتنتهي 30 يونيو من عام 2023.

وجاءت مواجهات سيراميكا كليوباترا كالتالي:
الجولة الأولى: المصري وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثالثة: البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الجولة الرابعة: سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود
الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا
الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي
الجولة السابعة: أسوان وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا والداخلية
الجولة التاسعة: الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا
الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا والأهلي
الجولة الحادية عشر: غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية عشر: سيراميكا كليوباترا وفيوتشر
الجولة الثالثة عشر: فاركو وسيراميكا كليوباترا
الجولة الرابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وسموحة
الجولة الخامسة عشر: سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش
الجولة السادسة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
الجولة السابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وإنبي

 

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