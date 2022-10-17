سيراميكا كليوباترا يكشف عن القميص الجديد استعدادا للدوري.. صور

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا قميصه الجديد استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

ويفتتح نادي سيراميكا كليوباترا مواجهاته بلقاء المصري البورسعيدي .



وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 18 أكتوبر الجاري وتنتهي 30 يونيو من عام 2023.

وجاءت مواجهات سيراميكا كليوباترا كالتالي:

الجولة الأولى: المصري وسيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثالثة: البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الجولة الرابعة: سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

الجولة السابعة: أسوان وسيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا والداخلية

الجولة التاسعة: الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا والأهلي

الجولة الحادية عشر: غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية عشر: سيراميكا كليوباترا وفيوتشر

الجولة الثالثة عشر: فاركو وسيراميكا كليوباترا

الجولة الرابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وسموحة

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

الجولة السادسة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

الجولة السابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وإنبي