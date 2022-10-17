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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. كيف نكافح أمراض سوء التغذية؟

اليوم العالمي للفقر
اليوم العالمي للفقر

يحتفل العالم يوم 17 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الفقر، يرتبط الفقر وسوء الصحة في جميع أنحاء العالم ارتباطًا وثيقًا،  ويعتبرالفقر هو سبب ونتيجة لسوء الصحة،  يزيد الفقر من فرص الإصابة بسوء الصحة.

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التغذية الجيدة ضرورية للحفاظ على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية طوال العمر، يساعد النظام الغذائي الصحي الأطفال على النمو والتطور بشكل صحيح ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يعيش البالغون الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا لفترة أطول ويقل لديهم خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان،  يمكن أن يساعد الأكل الصحي الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في إدارة هذه الحالات وتجنب المضاعفات.

ومع ذلك ، في حالة عدم توفر الخيارات الصحية ، قد يستقر الأشخاص على الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أعلى وأقل في القيمة الغذائية،  غالبًا ما يفتقر الأشخاص في المجتمعات منخفضة الدخل وبعض المجموعات العرقية والإثنية إلى إمكانية الوصول إلى الأماكن المناسبة التي تقدم أغذية صحية وبأسعار معقولة.

تختلف مشكلات الأغنياء اختلافًا جوهريًا عن مشكلات الفقراء،  يتعين على الأفراد في المجتمعات النامية أن يكافحوا بشكل أساسي ضد الأمراض المعدية ، بينما تدور المعارك في العالم المتقدم بشكل أساسي ضد أمراض نمط الحياة. ومع ذلك ، على المستوى الأساسي للغاية ، فإن المشاكل هي نفسها - المعركة ضد الكرب والعجز والوفاة المبكرة، ضد الاستغلال البشري وللتنمية البشرية وتحقيق الذات؛ ضد قسوة الاهتمامات الحاسمة في الأنظمة ومراكز القوى العلمية.

على الرغم من إحراز تقدم كبير في علاج الأمراض الفردية ، إلا أن علم الأمراض البشرية يستمر في الازدياد، الأمراض لا تتناقص في العدد ، إنها تتغير فقط في النوع.

إن الأمراض الأولية للفقر مثل السل ، والملاريا ، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - وسوء التغذية المرضي المنتشر في كثير من الأحيان تؤثر سلبًا على السكان الذين لا حول لهم ولا قوة في البلدان النامية، الفقر ليس مجرد حرمان من الدخل ولكنه حرمان من القدرات وحرمان من التفاؤل أيضًا.

في حين أن متوسط العمر المتوقع قد يكون قد زاد في الأثرياء ، وانخفض معدل وفيات الرضع والأمهات ، فإن هذه المكاسب لم تضمن بالضرورة نتائج الرفاه. هناك أعداد متزايدة من الأفراد الذين تتعرض رفاههم للخطر بسبب أمراض نمط الحياة، هذه الأمراض هي نتيجة أنماط الحياة الخاطئة وما يترتب على ذلك من إجهاد معوق، لكن فهمهم على هذا النحو لا يخدم غرض أي شخص، لذلك تستمر الوصفة الطبية في التغلب على استشارات أو أبحاث تغيير نمط الحياة.

الكفاح من أجل تحقيق الرفاه والصحة الإيجابية ، لضمان طول العمر ، ولمكافحة ضغوط نمط الحياة والإرهاق المهني ، والحد من الأمراض النفسية الجسدية مستمر بلا هوادة .

المصدر: ncbi

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