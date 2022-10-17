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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يكرم رواد علاج الأورام ورؤساء الأقسام السابقين

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في الحفل الختامي للمؤتمر الرابع لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا الذى تم عقده بفندق فلسطين بمدينة الإسكندرية يومي 13 و14 من شهر أكتوبر الحالى. 

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

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كرم رئيس الجامعة والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور هشام توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر، عددا من رواد علاج الاورام ورؤساء اقسام سابقين، وتسليمهم  دروع الجمعية. 

وشمل التكريم الدكتورة رباب جعفر قسم علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام "رحمها الله"، والدكتورة ايناس عبد الحليم رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة  الأسبق وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور طارق هاشم  رئيس قسم علاج الاورام كلية طب جامعة المنوفية الاسبق، والدكتور اشرف بركات رئيس قسم علاج الاورام بكلية طب  جامعة طنطا السابق، والدكتور عماد حمادة رئيس قسم علاج الاورام كلية طب القصر العيني السابق، والدكتورة حنان شوقي مدير مركز الاورام بمستشفيات جامعة طنطا.

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جامعة طنطا التعليم العالي القصر العينى طنطا البحث العلمي مجلس النواب التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزير التعليم العالي

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