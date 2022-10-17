جامعة القاهرة تُكرم أبو العينين.. ووكيل النواب للطلاب: المستقبل للأفكار الحديثة وانتم المشاعل التي ستنقلنا الى الجمهورية الجديدة | فيديو

افتتحا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، تجديدات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى تبرع النائب محمد ابو العينين بتطويرها العام الماضي، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد ورئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمود سعيد عميد الكلية، ولفيف من الأساتذة وطلاب الكلية.

وشملت التجديدات، تطوير مدرجات الكلية الرئيسية ومدخلها، باستخدام احدث الاساليب التكنولوجية المتطورة وتوفير كل مايلزم للخدمة التعليمية للكلية، ‏وذلك وفاء لوعد قطعه النائب أبو العينين أثناء حضوره ملتقى التوظيف بالكلية العام الماضي.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إننا سعداء بالدعم الذي تلقيناه من النائب أبو العينين بتجديد مدرجات الكلية فهو من أكبر شركات التنمية لكليتنا فقد شارك في ملتقى التوظيف العام الماضي وبمجرد عرض أمر تجديد المدرجات عليه وافق فورا بل وأضاف تجديد مدرج 2 مع مدرج 1 مع تجديد المدخل لتكتمل الصورة الجميلة للكلية.

وتابع أن النائب أبو العينين وعد بتمويل جائزة باسم المرحوم أحمد زيدان خريج الكلية الذي توفاه الله العام الماضي وأيضا تخصيص كرسي بحثى باسم دكتورة منال متولي حيث يتم عمل مؤتمر سنوي في مجال تخصصها ووعد ايضا بالمشاركة في ملتقى التوظيف القادم وتخصيص عدة منح دراسية للطلبة شعبة اللغة الإنجليزية.

وعبر النائب محمد أبو العينين عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة، قائلًا: "أعتز بوجودي بينكم في جامعة لها تاريخ تجاوز 114 عام فى منارة من أقدم منارات العلم في الشرق الأوسط، وفي طفرة تعليمية يرعاها السيد الريئس عبد الفتاح السيسى، نقل خبراؤها وعلماؤها وخريجوها جهودهم الى العديد من الجامعات الواعدة واتشرف بأني عضو فى مجلس أمناء جامعتين من هذه الجامعات الجديدة.

وتابع أبو العينين موجها حديثه إلى الاجيال الواعدة أن المستقبل للأفكار الجديدة وانتم المشاعل التي ستنقلنا الى مستقبل التحضر والرقي فى الجمهورية الجديدة، والتى سننقل من خلالها أفكارنا وخططنا لتنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التى يتمنى تحقيقها والتي يشجع فيها روح الشباب الطموحة التى تشعر أنها تلامس عنان السماء، ونحن نفتخر أن مصر دولة شابه وأن شبابها هم بناة الحاضر والمستقبل.

وتابع أبو العينين مخاطبا الطلاب: "لديكم كلية من أهم الكليات التي تتبني تشكيل الفكر ‏و تغيير الوعي للرأي العام في مصر، نحتاج منكم ومن زملا ئكم فى كل الجامعات التنوير الفكري والسياسي والاقتصادي والتنموي الذي يرسم رؤية مصر الجديدة".

وأضاف أبو العينين: "اذكر سنة 2000 كانت أول دورة انتخابية لى في الجيزة وقابلت الدكتور جوهر الهلالي رئيس الجامعة وقتها وجلست مع 80 أستاذا وتشاورنا حول كل القضايا والرؤى من أجل جيزة جديدة، فكرنا معًا في كيفية دمج وتضافر دور النائب مع الجامعة وأساتذتها ومسؤولي المحافظة، وتم عقد مؤتمر تحت القبة حضره اكثر من 120 أستاذًا على مدى يومين وخرجنا منهم بكتابين كخطة تطوير للمستقبل، فدائما انا فى خدمة العلم والعلماء اصحاب الرسالة".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انه لاشك ان هناك دورا كبيرا لرجال الأعمال الوطنيين تجاه بلدهم ومنهم النائب محمد أبو العنين فهو أبرز رجال الأعمال الوطنيين، أعتز به كرجل سياسة واقتصاد واعتز به كصديق.

وقال إن افتتاحات اليوم نموذج للمساهمات التي قام بها في رفع كفاءة وتطوير بعض منشآت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي الكلية التي نعتز بها لمعرفتنا بقيمة أساتذتها و حجم إسهاماتها التي قامت بها سواء في جامعة القاهرة أو خارجها مع مؤسسات الدولة المختلفة بعضهم علنى وأكثرها غير معلن،

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد من كليات العطاء وتقوم بدورها تجاه الدولة وبنائها فلم تعد العلوم منعزلة عن الواقع ولم يعد العلم من أجل العلم بل العلم من أجل الناس و المجتمع والبشرية.

وتابع: "نحن لا نكتفي فقط بالتعليم والبحث العلمي وإنما نعمل على اضافة قيمة للاقتصاد فقد دخلنا مرحلة الجيل الثالث ثم مرحلة الجيل الرابعه الجامعات ووفقا للمؤشرات الدولية جامعة القاهرة الآن من أفضل 100 جامعة في خمس تخصصات من بين 30000 جامعة فى العالم".

وقال إننا تقدمنا في تصنيف شنغهاي من المركز الـ 500 الى المركز الـ 400 وأخيرا سعيد بوجود هذه القامة السياسية معنا في كلية تعتبر الحصان الأسود لجامعة القاهرة.