عاجل
السعودية تنجح بإجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب أخبار التوك شو| تطورات جديدة في قضية شيرين.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس فصل الشتاء المقبل أخبار التعليم | وزير التعليم يؤكد أهمية دور أمانة المدارس الكاثوليكية في مصر.. معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور لرصد كسوف الشمس.. رئيس جامعة طنطا يكرم رواد علاج الأورام بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة كولر يستقر على موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة القاهرة تُكرم أبو العينين.. ووكيل النواب للطلاب: المستقبل للأفكار الحديثة وانتم المشاعل التي ستنقلنا الى الجمهورية الجديدة | فيديو

تكريم أبو العينين
تكريم أبو العينين في جامعة القاهرة

افتتحا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، تجديدات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى تبرع النائب محمد ابو العينين بتطويرها العام الماضي، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد ورئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمود سعيد عميد الكلية، ولفيف من الأساتذة وطلاب الكلية.

وشملت التجديدات، تطوير مدرجات الكلية الرئيسية ومدخلها، باستخدام احدث الاساليب التكنولوجية المتطورة وتوفير كل مايلزم للخدمة التعليمية للكلية، ‏وذلك وفاء لوعد قطعه النائب أبو العينين أثناء حضوره ملتقى التوظيف بالكلية العام الماضي.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إننا سعداء بالدعم الذي تلقيناه من النائب أبو العينين بتجديد مدرجات الكلية فهو من أكبر شركات التنمية  لكليتنا فقد شارك في ملتقى التوظيف العام الماضي وبمجرد عرض أمر تجديد المدرجات عليه وافق فورا بل وأضاف تجديد مدرج 2 مع مدرج 1 مع تجديد المدخل  لتكتمل الصورة الجميلة  للكلية.

 وتابع أن النائب أبو العينين وعد بتمويل جائزة باسم المرحوم أحمد زيدان خريج الكلية الذي توفاه الله العام الماضي وأيضا تخصيص كرسي بحثى باسم دكتورة منال متولي حيث يتم عمل مؤتمر سنوي في مجال تخصصها ووعد ايضا بالمشاركة في ملتقى التوظيف القادم وتخصيص عدة منح دراسية للطلبة شعبة اللغة الإنجليزية.

وعبر النائب محمد أبو العينين عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة، قائلًا: "أعتز بوجودي بينكم في جامعة  لها تاريخ تجاوز 114 عام  فى منارة من أقدم منارات العلم في الشرق الأوسط، وفي طفرة تعليمية يرعاها السيد الريئس عبد الفتاح السيسى، نقل خبراؤها وعلماؤها وخريجوها جهودهم الى العديد من الجامعات الواعدة واتشرف بأني عضو فى مجلس أمناء جامعتين من هذه الجامعات الجديدة.

وتابع أبو العينين موجها حديثه إلى الاجيال الواعدة أن المستقبل للأفكار الجديدة وانتم المشاعل التي ستنقلنا الى مستقبل  التحضر والرقي فى  الجمهورية الجديدة، والتى سننقل من خلالها أفكارنا وخططنا لتنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التى يتمنى تحقيقها والتي يشجع فيها روح الشباب الطموحة التى تشعر أنها تلامس عنان السماء، ونحن نفتخر أن مصر دولة شابه وأن شبابها هم بناة الحاضر والمستقبل.

وتابع أبو العينين مخاطبا الطلاب: "لديكم كلية من أهم الكليات التي تتبني تشكيل الفكر ‏و تغيير الوعي للرأي العام في مصر، نحتاج منكم ومن زملا ئكم فى كل الجامعات التنوير الفكري والسياسي والاقتصادي والتنموي الذي يرسم رؤية مصر الجديدة".

وأضاف أبو العينين: "اذكر سنة 2000 كانت أول دورة انتخابية لى في الجيزة وقابلت الدكتور جوهر الهلالي رئيس الجامعة وقتها  وجلست مع 80 أستاذا وتشاورنا حول كل القضايا والرؤى من أجل جيزة جديدة، فكرنا معًا في كيفية دمج وتضافر دور النائب مع الجامعة وأساتذتها ومسؤولي المحافظة،  وتم عقد مؤتمر تحت القبة حضره اكثر من 120 أستاذًا على مدى يومين وخرجنا منهم بكتابين كخطة تطوير للمستقبل، فدائما انا فى خدمة العلم والعلماء اصحاب الرسالة".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انه لاشك ان هناك دورا كبيرا لرجال الأعمال الوطنيين تجاه  بلدهم ومنهم النائب محمد أبو العنين فهو أبرز رجال الأعمال الوطنيين، أعتز به كرجل سياسة واقتصاد واعتز به كصديق.

وقال إن افتتاحات اليوم نموذج للمساهمات التي قام بها في رفع كفاءة وتطوير بعض منشآت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي الكلية التي نعتز بها  لمعرفتنا بقيمة أساتذتها و حجم إسهاماتها التي قامت بها سواء في جامعة القاهرة أو خارجها مع مؤسسات الدولة المختلفة بعضهم علنى وأكثرها غير معلن،

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد من كليات العطاء وتقوم بدورها تجاه الدولة وبنائها فلم تعد العلوم منعزلة عن الواقع ولم يعد العلم من أجل العلم بل العلم من أجل الناس و المجتمع والبشرية.

وتابع: "نحن لا نكتفي فقط  بالتعليم والبحث العلمي وإنما نعمل على اضافة قيمة للاقتصاد فقد دخلنا مرحلة الجيل الثالث ثم مرحلة الجيل الرابعه الجامعات ووفقا للمؤشرات الدولية جامعة القاهرة الآن من أفضل 100 جامعة في خمس تخصصات من بين 30000 جامعة فى العالم".

وقال إننا تقدمنا في تصنيف شنغهاي من المركز الـ 500 الى المركز الـ 400 وأخيرا سعيد  بوجود هذه القامة السياسية معنا في كلية تعتبر الحصان الأسود لجامعة القاهرة.

النائب محمد أبو العينين جامعة القاهرة الاقتصاد والعلوم السياسية مجلس النواب محمد أبو العينين أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

ترشيحاتنا

طلباتكم مُجابة.. تفاصيل جلسة النائب محمد أبو العينين مع فريق سيراميكا كليوباترا

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

السعودية تنجح بإجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب

إيران ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

بعد أمطار الإسكندرية.. مفاجأة وتحذير من الأرصاد عن حالة الطقس | شاهد

برازيلي جديد.. الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأجنبية بعد مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

تدليك أسفل الحوض.. طرق لتفتيت الدهون وإزالة الكرش في أيام

مع دخول الشتاء.. احرص على تناول هذا المشروب الذهبي الخارق

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ