أحمد سامي: سعيد بزيارة ودعم النائب محمد أبو العينين لفريق سيراميكا كليوباترا

أعرب الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بزيارة النائب محمد أبو العينين رئيس مجموعة كليوباترا، مؤكدا أنه الفريق يلقى الدعم باستمرار من مجلس الإدارة عبر الأستاذ طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وقال الكابتن أحمد سامي إن الفريق يحاول بشتى الطرق إرضاء طموح الإدارة.

وشدد على أن سيراميكا كليوباترا لديه هدف محدد يسعى للوصول إليه بنهاية الموسم و الإدارة ستحاسب الجهاز الفني واللاعبين على ذلك.

وواصل الكابتن سامي: "أهم شيء هو التحلي بالروح القتالية والاستمرارية في الآداء والجماعية، نحن سعداء بوجود النائب أبو العينين وأتمنى أن يكون لقاؤه المقبل معكم وهو يهنئكم على النتائج الجيدة التي حققتموها".

واختتم حديثه واعدا النائب أبو العينين بالقتال في الموسم الجديد من أجل رفع اسم سيراميكا كليوباترا عاليًا.