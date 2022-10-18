الجزائر تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 17 إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 270 ألفا و757 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و367 شخصا، كما ظل العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.