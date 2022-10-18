اليوم.. مجلس النواب اللبناني ينتخب أميني سر في بداية دور انعقاد أكتوبر

يعقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري جلسة عامة إجرائية للمجلس النيابي صباح اليوم الثلاثاء لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، على أن يعقد جلسة تشريعية عقب انتهاء الجلسة الإجرائية.



وتنص المادة 32 من الدستور اللبناني على أن يجتمع المجلس في كل عام في عقدین عادیین، حيث يبدأ العقد الأول یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر مايو، فيما يبدأ العقد الثاني یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر أكتوبر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، فيما تنص المادة 44 من الدستور على أن ينتخب المجلس في أول جلسة بعقد أكتوبر أمینی سر بالاقتراع السري وفقاً للغالبیة.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات في ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.

كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولي للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

وتأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتنعقد يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب في الجلستين السابقتين.