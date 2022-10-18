عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. مجلس النواب اللبناني ينتخب أميني سر في بداية دور انعقاد أكتوبر

نبيه بري
نبيه بري

يعقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري جلسة عامة إجرائية للمجلس النيابي صباح اليوم الثلاثاء لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، على أن يعقد جلسة تشريعية عقب انتهاء الجلسة الإجرائية.

وتنص المادة 32 من الدستور اللبناني على أن يجتمع المجلس في كل عام في عقدین عادیین، حيث يبدأ العقد الأول یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر مايو، فيما يبدأ العقد الثاني یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر أكتوبر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، فيما تنص المادة 44 من الدستور على أن ينتخب المجلس في أول جلسة بعقد أكتوبر أمینی سر بالاقتراع السري وفقاً للغالبیة.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات في ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.

كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولي للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

وتأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتنعقد يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب في الجلستين السابقتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

ترشيحاتنا

من البالطو الأبيض إلى الكفن.. طالب صيدلة يسقط من الدور السادس بالفيوم

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء: دعاء الاستفتاح أحد هيئاتها

وزير الصحة: 165 ألف مواطن يغسلون الكلى على نفقة الدولة 3 مرات أسبوعيا

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الجيزة: الغلق المؤقت بشارع السودان لتركيب كمر محور الفريق كمال عامر يستمر لـ5 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ