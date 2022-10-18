الأمم المتحدة تبدي أسفها لمقتل وإصابة 6 من قواتها لحفظ السلام في مالي

أعربت الأمم المتحدة، عن أسفها لمقتل 3 من قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي.

وأشار بيان أصدرته المنظمة الدولية في هذا الشأن إلى أن مقتل هؤلاء الثلاثة جاء نتيجة اصطدام المركبة التي كانت تقلهم بعبوة ناسفة في منطقة تيساليت بإقليم كيدال في مالي، بينما كانوا في دورية للبحث عن الألغام وكشفها.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك- إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجراح خطيرة، وهم يتلقون العلاج في مستشفى تابع للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن هذا الحادث هو الأحدث في بيئة تعد الأخطر بالنسبة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في مالي.

ونوَّه البيان بأن هذا العام شهد مقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي في أعمال عدائية.