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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبيه بري يبحث مع رئيس التيار الوطني الحر ملف انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني

نبيه بري
نبيه بري

 بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته بنهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة بالعاصمة بيروت بحضور وفد من نواب كتلة لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية الحالي) وعدد من نواب كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري).

وبعد اللقاء قال النائب جبران باسيل أن الوفد سلم رئيس مجلس النواب ورقة التيار للأولويات الرئاسية لفتح حوار للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق، مشددا على أنه لا يمكن تجنب الفراغ من دون الحوار.

وأضاف أنه وجد لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار، معتبرا أن النظام اللبناني يحكم الجميع بضرورة التوافق الذي اعتبره ممرا الزاميا للحصول على أغلبية 65 صوتا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

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