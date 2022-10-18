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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تدين الهجمات الروسية على كييف واستهداف المدنيين

صدى البلد

أدانت الحكومة الكندية الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا، الإثنين، والتي تركزت معظمها في العاصمة كييف.

واستهدفت هجمات روسية بواسطة "طائرات مسيرة انتحارية" حيًا بوسط كييف، وسمع دوي عدة انفجارات شديدة، بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.

وبعد الانفجارات، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك: "تعرضت العاصمة لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية".

وذكرت الحكومة الكندية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تدين كندا بأشد العبارات الممكنة جولة الهجمات المروعة التي شنها النظام الروسي على أوكرانيا... فهذه الهجمات التي تستهدف المدنيين، فضلا عن البنية التحتية للطاقة والتدفئة في مدينتي كييف وسومي، هي أمر مؤسف".

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