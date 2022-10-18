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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طارق العشري ينتقد قرار فيتوريا بشأن الشناوي.. فيديو

صدى البلد

انتقد طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة، قرار روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني بشأن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز؛ بعدم حصوله على فرصة للمشاركة في الفترة الإعدادية.

قال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أفضل أن يحصل أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على فرصة خلال مباراتي مصر الوديتين مع فيتوريا"

منافسة حراس المنتخب

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أضاف: "يجب أن يخلق روي فيتوريا منافسة بين الحراس خاصة أن عواد حارس الزمالك قدم موسما جيدا وأحمد الشناوي بدأ يعود مع بيراميدز"

وختم حديثه قائلا: "المباريات الإعدادية أنصح فيتوريا بتجربة اللاعبين خلالها".

الزمالك الأهلى منتخب مصر أحمد الشناوي بيراميدز طارق العشري حارس الزمالك الشناوي منتخب مصر الوطني

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