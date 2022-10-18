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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الأول بـ الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

أعلنت رابطة الأندية في الساعات الأولى من صباح اليوم "الثلاثاء"، جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 بالمواعيد والملاعب حتى الجولة 29.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر، كما تم تحديد نهاية شهر يونيو من عام 2023، موعدا لختام منافسات الدوري الممتاز.

ويستهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مبارياته في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز لمواجهة فريق سموحة .

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صدى البلد ينشر مواعيد وملاعب مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري الممتاز

مواعيد  وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز.. 

الزمالك vs سموحة
التاريخ : الأربعاء 19 أكتوبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد المقاولون العرب

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز .. 

سيراميكا كليوباترا vs الزمالك
التاريخ : الأحد 23 أكتوبر
الساعة : 5 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز.. 

الزمالك vs بيراميدز
التاريخ : الأحد 6 نوفمبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

إنبي vs الزمالك
التاريخ : الأربعاء 9 نوفمبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد المقاولون العرب

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الزمالك vs المصري
التاريخ : الخميس 1 ديسمبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد الجيش ببرج العرب

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

طلائع الجيش vs الزمالك
التاريخ : الأربعاء 7 ديسمبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد الجيش ببرج العرب

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

البنك الأهلي vs الزمالك
التاريخ : الجمعة 16 ديسمبر
الساعة : 5 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الزمالك vs حرس الحدود
التاريخ : الثلاثاء 20 ديسمبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

المقاولون العرب vs الزمالك
التاريخ : الأحد 25 ديسمبر
الساعة : 5 مساء
الملعب : ستاد المقاولون العرب

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الزمالك vs الإسماعيلي
التاريخ : الخميس 29 ديسمبر
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

أسوان vs الزمالك
التاريخ : الإثنين 2 يناير
الساعة : 2:45 عصرا
الملعب : ستاد أسوان

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الزمالك vs الداخلية
التاريخ : الخميس 5 يناير
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الاتحاد السكندرى vs الزمالك
التاريخ : الأربعاء 11 يناير
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد الجيش ببرج العرب

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الزمالك vs الأهلي
التاريخ : السبت 21 يناير
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

غزل المحلة vs الزمالك
التاريخ : الثلاثاء 24 يناير
الساعة : 5 مساء
الملعب : ستاد غزل المحلة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

الزمالك vs فيوتشر
التاريخ : الأحد 29 يناير
الساعة : 7 مساء
الملعب : ستاد القاهرة

مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الاول من الدوري الممتاز..

فاركو vs الزمالك
التاريخ : الإثنين 6 فبراير
الساعة : 5 مساء
الملعب : ستاد الإسكندرية

الدوري رابطة الأندية سموحة المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا

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