مصرع عامل وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في ملوي بالمنيا

لقي عامل مصرعه وأصيب أخر صعقا بالكهرباء بإحدى قرى مركز ملوي بجنوب المنيا، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول كلا من: "م .ف" 29 سنه عامل جثه هامدة "م. ج" 33 سنه عامل مصاب بإصابات متنوعة.

وأشارت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، إلى أن المتوفي والمصاب صعقا بالكهرباء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.