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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستجابة لشكاوي المواطنين بمنطقة خدمات حي ضاحية السلام في العريش

رفع مخلفات الحفر
رفع مخلفات الحفر والبناء باحياء العريش

 

استجاب اللواء الدكتو محمد عبدالفضيل شوشة   محافظ شمال سيناء لشكاوي المواطنين بمنطقة خدمات حي ضاحية السلام  بمدينة العريش بشأن رفع مخلفات البناء والقمامة.

 وقد أعطي توجيهاته  للواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظ  شمال سيناء ، بحل هذه الشكاوي والدفع بفرق عمل ومعدات المجلس لتطهير الأماكن محل الشكوي.

حيث تم  الدفع بفريق عمل لتحسين البيئة و  لبحث  كافة شكاوي الأهالي فيما يخص النظافة ورفع تراكمات القمامة وورفع مخلفات الحفر بحي ضاحية السلام.   

وأفاد  رئيس قسم تحسين البيئة بالمجلس ، بأنه تم رفع المخلفات بالأماكن المحيطة بالمدارس والمصالح الحكوميه والمقرات الامنيه خاصة منطقة  الرائد العربي،  وبيت الطلبه باستخدتم معدات شركة النظافة .

شارع الفاتح

وفي نفس السياق .. تابع رئيس تحسين البيئة ، أعمال رفع القمامة ومخلفات توسعه شارع الفاتح بقطاع الساحل وتمهيد ورفع السياج الحديدي وحديقه الخلفاء الراشدين والاستعداد لاستكمال أعمال رصف المحور الساحلي

كما قام فريق العمل  بإزالة القمامة بمحيط المكتبه العامة بوسط المدينة ، ومنطقه مجمع المدارس بالسلايمة ، ومحيط مدرسه الجيل و٦ أكتوبر، وبعض الأماكن بقطاع حي الصفا ، تحت إشراف تام من رئيس منطقة الخدمات .

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