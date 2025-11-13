قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين
"الوزراء" يستعرض ملامح المدن المستدامة في ظل التحديات البيئية والتحولات الحضرية
حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن الترميم الرقمي
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
قافلة "زاد العزة" الـ 72 تدخل إلى قطاع غزة
البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات
توك شو

الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع

الأوقاف
الأوقاف
هاجر ابراهيم

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصويب المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وتهدد استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تقوم على التعاون بين أكثر من 15 وزارة ومؤسسة ومجلسا قوميا ومركزا بحثيا متخصصا، لوضع خريطة متكاملة لأبرز السلوكيات السلبية في المجتمع المصري والعمل على معالجتها.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ولمياء حمدين، أن المبادرة انطلقت من قناعة بأن إصلاح المفاهيم هو الطريق نحو استعادة القيم الأصيلة، مشيرًا إلى أن الرسول كان القدوة في الرفق والاحتواء داخل الأسرة.

وقال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى ابنته فاطمة رضي الله عنها قبّل يدها، ليعلّمنا أن العطف والحنان أساس العلاقة بين أفراد الأسرة، وأن الرجل يتحمل المسئولية الأولى في تقديم نموذج راقٍ من المودة والرحمة".

وأضاف أن المبادرة رصدت 43 سلوكًا سلبيًا تحتاج إلى تصحيح، بعضها مرتبط بمناطق جغرافية محددة مثل حرمان الإناث من الميراث، أو انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بعض المحافظات، أو سوء معاملة العاملين والسائقين في مناطق أخرى، مؤكدًا أن الهدف ليس التعميم بل معالجة الظواهر في نطاقها الواقعي.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن مبادرة "صحح مفاهيمك" ليست مجرد حملة وعظية، بل مشروع مجتمعي شامل يعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال القوافل الدعوية المتخصصة التي تضم علماء دين، وأخصائيين اجتماعيين، ونفسيين، لتقديم رسائل متكاملة تعالج المشكلات من جذورها.

وزارة الأوقاف صحح مفاهيمك المجتمع المصري

