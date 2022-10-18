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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدمته سيارة .. مصرع عامل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

مصرع عامل بالبحيرة
مصرع عامل بالبحيرة

لقى عامل مصرعه بالبحيرة إثر تعرضه لحادث، حيث صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 84 في اتجاه القاهرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بمصرع عامل 


ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث، ما أدى إلى مصرع عامل ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى


بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع أحمد سعد رجب جمعة، 52 عام، مقيم المنوفية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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