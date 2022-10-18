عمود كهرباء يهدد حياة الأطفال بشارع الدقي |شاهد

تقدم عدد من أهالي شارع الدقي بشكواهم من تواجد عمود كهرباء مفتوح في مكان حيوي يضم مدارس الأورمان والتي تهدد حياة أطفالهم وتمثل خطر كبير على أرواحهم.

وطالب الأهالي المسئولين بسرعة التدخل وحل المشكلة، وتوفير الحماية اللازمة خاصة مع تردد عدد كبير من الطلاب والأطفال على المدارس.

ورصدت عدسة صدى البلد بالصور تواجد العمود مفتوح، تخرج منه اسلاك الكهرباء بشكل واضح وتمثل خطر كبير.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

IMG-20221018-WA0003

IMG-20221018-WA0002

IMG-20221018-WA0005

IMG-20221018-WA0004

IMG-20221018-WA0008