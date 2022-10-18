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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا وجهاز المنتخب في مباراة البنك الأهلي وفاركو بالدوري

صدى البلد

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء إجازته ، وحضر مباراة البنك الأهلي و فاركو المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري.


 

اعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام البنك الأهلي
وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : عزمي غوما _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي"  _ أحمد صغيري.

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : أحمد شريف _ محمد زكريا "شيكا".

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من :

محمود السيد _ جابر كامل _ أحمد عوض _ بلال جمال _ محمود عماد _ زرقي حمرون _ مروان مجدي _ زياد طلبه _ حسن طارق.
 

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل علي النحو التالي
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
في خط الدفاع 
محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو 
في خط الوسط
أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو
خط الهجوم ..ناصر منسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 
محمود الزنفلي في حراسة المرمى
محمود قاعود و رزاق سيسيه وأمير مدحت و إسلام جابر و موسي دياوارا و أسامة إبراهيم و حمدي علاء و أسامة فيصل
 

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